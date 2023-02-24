Бетина Попова считает, что Трусова может восстановиться от травмы до следующего сезона

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что у Александры Трусовой есть шанс восстановиться от травмы до следующего сезона.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что Трусова не выступит в финале «Гран-при России» из-за травмы спины.

«Конечно, травмы спины — это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать. Но в целом до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», — приводит слова Поповой ТАСС.

В текущем сезоне 18-летняя россиянка приняла участие в двух этапах «Гран-при». С чемпионата России, который проходил в декабре в Красноярске, Трусова снялась по причине болезни.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.