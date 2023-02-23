Трусова пропустит финал «Гран-при России» из-за проблем со спиной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова пропустит финал «Гран-при России».

«Созвонилась со Светланой Соколовской, да. У Трусовой болит спина», — сказала Тарасова «СЭ».

В текущем сезоне 18-летняя россиянка приняла участие в двух этапах «Гран-при».

С чемпионата России, который проходил 22-25 декабря в Красноярске, Трусова снялась по причине болезни.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.