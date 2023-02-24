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Сегодня, 18:01

Ксения Синицына пропустит финал «Гран-при России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Ксения Синицына не выступит в финале «Гран-при России».

«К сожалению, я не выступлю в финале «Гран-при». Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям. Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», — сказала Синицына РИА Новости.

В начале февраля спортсменка приступила к тренировкам на льду после стрессового перелома малоберцовой кости голени, из-за которого она пропустила Кубок Первого канала.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230224/sinitsyna-1854164334.html
Ксения Синицына
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