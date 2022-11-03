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«Не увидела у нее лишнего веса». Попова не согласилась с Жулиным в вопросе формы Трусовой

Бетина Попова не видит проблемы с лишним весом у Александры Трусовой
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала слова тренера Александра Жулина о лишнем весе у Александры Трусовой.

— Все комментаторы, которые похоронили Сашу Трусову, мол, все ясно, — неадекватные какие-то. Кто ее хоронил? Вспомним те же слова Александра Жулина про ее лишний вес. Во-первых, почему он лишний? Если она в таком возрасте прыгает четверной лутц на тренировках. Она растет, взрослеет, это не жир, идет гормональное перестроение организма, которое происходит у любой девушки. Не только в фигурном катании такие чудеса случаются!

Мы довольно часто слышим от Александра Жулина такие комментарии, и иногда это звучит странно. Для меня шок слышать комментарии про Хавайек, что нужно худеть, но никто не знает истории человека. Может, у нее было РПП. Я точно знаю, что она не ест круглые сутки в «Макдоналдсе». У нее есть диетолог, ОФПист. Говорить о безалаберности спортсмена — неуважение, получается. То же самое по отношению к Саше Трусовой. И любой девочке. Я никакой проблемы лишнего веса у Трусовой не увидела. Более того, по сравнению с межсезоньем она похудела. Она сейчас в лучшей форме относительно контрольных прокатов сборной, — заявила Попова.

Александра Трусова. «Лишнего веса у Саши не увидела. Говорить так — неуважительно». Бетина Попова заступилась за Трусову

Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Трусова
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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