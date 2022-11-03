Попова назвала странным показ Трусовой в трансляции во время прокатов Кондратюка

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о появлении в трансляции во время прокатов Марка Кондратюка Александры Трусовой. В частности, Первый канал переключался на крупный план фигуристки перед прыжками.

— Фанатам Саши, наверное, приятно. Фанатам Марка — не очень, что его выключают во время программы. Остальным... Вообще это странно. Мы не привыкли к такому формату, что тебя во время проката выключают из него и показывают другого человека. Это все можно показать в повторе. Зачем это показывать во весь экран? Переведете камеру, а там кто-нибудь, не дай бог, споткнется. Если бы это показали после проката, было бы ничуть не меньше интриги. Не совсем правильно переносить эти отношения на спортивный турнир, они оба самостоятельные спортсмены. Не скрывают отношений? Но они же не садятся в kiss-and-cry друг к другу обниматься, — сказала Попова.