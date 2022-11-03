«Лишнего веса у Саши не увидела. Говорить так — неуважительно». Бетина Попова заступилась за Трусову

Российская танцовщица и эксперт нашего YouTube -канала «Кваксель» ответила Жулину, критиковавшему Александру.

В среду у Бетины Поповой был день рождения (можете сами проверить, какой по счету), по поводу которого мы устроили праздничное чаепитие в эфире YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании. Российская чемпионка Универсиады, правда, была снова правдолюбива в выражениях и досконально разобрала выступление Александры Трусовой в Сочи, судейство и даже фотосессию Евгении Медведевой.

О полупустых трибунах в Сочи

— Действительно Олимпийский парк в это время — не самое людное место. Все, кто был, пришли. Но зрителей было критически мало. Сравнивая с тем же «Гран-при Канады», говорили: не будет наших спортсменов, не будет интереса, но в Канаде полные трибуны даже на показательных. Ситуация немного странная, потому что в Сочи был классный состав. И грустная. Цены ли, время года — не знаю, все повлияло. И это печально. Хочется, чтобы были полные трибуны. Это зависит от региона, думаю. В Казани будут полные трибуны на Валиевой и Тарасовой, а не как в Сочи, где остались случайно отдыхающие.

О борьбе Трусовой и Яметовой за третье место

— Вероника классная, у нее прекрасные прокаты. Но еще юниорка. Видно в катании, зажатости спины, есть моменты, в которых конкретно читается детское катание. Соревноваться с Трусовой даже с такими ее прокатами пока сложно. Произвольная Сашей была завалена, скажем объективно. Это не ее уровень. Но скорость, сила раската у нее сильнее. Хабибуллина/Княжук объективно обогнали Тарасову/Морозова, потому что намного сильнее сделали технику. Здесь все не так. Саша не просто вышла и с двойными покаталась и ушла, у нее был четверной лутц в заявке. Вероника еще свое возьмет, девочка многообещающая. Постановщик у нее очень постарался.

О программах Трусовой

— В короткой идея хорошая, но исполнение хромает. Времени на обкатку категорически не хватило, мы увидели сырой макет. Я видела комментарии: «Саша перешла к новому тренеру, ну и посмотрите, что получилось». Извините, но то, что получилось, как раз наработка от старого тренера. Когда ты переходишь к новому тренеру, особенно во взрослом возрасте, за месяц перестроить спортсмена невозможно. Я про технику катания, ощущения на льду, количество прокатов. Год может понадобиться. Пока она на багаже Тутберидзе? Да, сейчас мы не можем сказать, что это работа Соколовской. Внутреннее наполнение, спокойствие после программ — да, видимо, ее так настроили перед этапом. Но по поводу катания и прыжков — нет еще смысла судить.

Произвольная программа всем показалась пустой. Видно, что Саше тяжело входить в сезон, заезжать в этот четверной лутц, у нее был сложнейший олимпийский сезон. Но не все в постолимпийский сезон вышли. Тем более не все с четверным лутцом, еще и с пубертатом. У меня это вызывает лишь уважение. Сейчас должен быть спад формы, когда у тебя перестраивается организм.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О лишнем весе Трусовой, который нашел Жулин

— Все комментаторы, которые похоронили Сашу Трусову, мол, все ясно, — неадекватные какие-то. Кто ее хоронил? Вспомним те же слова Александра Жулина про ее лишний вес. Во-первых, почему он лишний? Если она в таком возрасте прыгает четверной лутц на тренировках. Она растет, взрослеет, это не жир, идет гормональное перестроение организма, которое происходит у любой девушки. Не только в фигурном катании такие чудеса случаются!

Мы довольно часто слышим от Александра Жулина такие комментарии, и иногда это звучит странно. Для меня шок слышать комментарии про Хавайек, что нужно худеть, но никто не знает истории человека. Может, у нее было РПП. Я точно знаю, что она не ест круглые сутки в «Макдоналдсе». У нее есть диетолог, ОФПист. Говорить о безалаберности спортсмена — неуважение, получается. То же самое по отношению к Саше Трусовой. И любой девочке. Я никакой проблемы лишнего веса у Трусовой не увидела. Более того, по сравнению с межсезоньем она похудела. Она сейчас в лучшей форме относительно контрольных прокатов сборной.

О том, что во время прокатов Кондратюка показывают Трусову

— Фанатам Саши, наверное, приятно. Фанатам Марка — не очень, что его выключают во время программы. Остальным... Вообще это странно. Мы не привыкли к такому формату, что тебя во время проката выключают из него и показывают другого человека. Это все можно показать в повторе. Зачем это показывать во весь экран? Переведете камеру, а там кто-нибудь, не дай бог, споткнется. Если бы это показали после проката, было бы ничуть не меньше интриги. Не совсем правильно переносить эти отношения на спортивный турнир, они оба — самостоятельные спортсмены. Не скрывают отношений? Но они же не садятся в kiss-and-cry друг к другу обниматься.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О спорных моментах в танцах

— Танцы, как и на прошлом этапе, были самым отстающим видом. Пока видно, что у нас в танцах огромное проседание, провал, яма после двух ведущих пар. Хочется верить, что вернутся на лед Синицина/Кацалапов или Степанова/Букин, у которых осталась недосказанность.

Правда, по баллам всего этого не скажешь (смеется). Относительно оценок Худайбердиевой/Базина выскажу свое личное опасение: как бы они не расхолаживали ребят на будущее. Ошибки были серьезные и в ритм-танце, и в произвольном. Была конкретная потеря равновесия у Лизы в ритмическом, но Егор ее на сильных мужских плечах вытащил. В произвольной программе уже не спас, они зацепились ногами, и Лиза упала. Видно, что есть нервы. Хотя почему им нервничать, непонятно. Ответственность? Но не на этом турнире, когда вы претендуете на звание первой пары страны... Хотелось бы, чтобы первый дуэт страны был идеален, если мы его считаем таким.

О Медведевой и Загитовой после спорта

— Фотосессия [Медведевой] классная. Женя — красотка, она классно нашла себя вне льда. Настолько органично вписалась во всю эту медийно-шоубизнесовую тусовку! Участвует во всех проектах, она востребована. Молодец. Настолько не боится экспериментов, что участвует в экстремальных проектах, фотосессиях в разных образах. В отличие от Алины Загитовой? Тут каждому свое. Алина принимает участие во многих ледовых шоу и редко со льда вообще уходит. Много в шоу Навки катается, в солирующих ролях, собирала все лето полные залы. Она — звезда.