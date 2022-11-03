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Сегодня, 14:30

Бетина Попова: «То, что получилось у Трусовой в Сочи, пока наработка от старого тренера»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой в Сочи.

— В короткой идея хорошая, но исполнение хромает. Времени на обкатку категорически не хватило, мы увидели сырой макет. Я видела комментарии: «Саша перешла к новому тренеру, ну и посмотрите, что получилось». Извините, но то, что получилось, как раз наработка от старого тренера. Когда ты переходишь к новому тренеру, особенно во взрослом возрасте, за месяц перестроить спортсмена невозможно. Я про технику катания, ощущения на льду, количество прокатов. Год может понадобиться. Пока она на багаже Тутберидзе? Да, сейчас мы не можем сказать, что это работа Соколовской. Внутреннее наполнение, спокойствие после программ — да, видимо, ее так настроили перед этапом. Но по поводу катания и прыжков нет еще смысла судить.

Произвольная программа всем показалась пустой. Видно, что Саше тяжело входить в сезон, заезжать в этот четверной лутц, у нее был сложнейший олимпийский сезон. Но не все в постолимпийский сезон вышли. Тем более не все с четверным лутцом, еще и с пубертатом. У меня это вызывает лишь уважение. Сейчас должен быть спад формы, когда у тебя перестраивается организм, — сказала Попова.

Александра Трусова. «Лишнего веса у Саши не увидела. Говорить так — неуважительно». Бетина Попова заступилась за Трусову
Фигурное катание
Александра Трусова
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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