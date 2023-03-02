Энберт — о финале «Гран-при России»: «Не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали»

Серебряный призер Олимпийский игр Александр Энберт рассказал, кого считает фаворитом в женском одиночном катании финального этапа «Гран-при России».

«После чемпионата России уже прошло какое-то время. Камила должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Поэтому ждем от нее хороших прокатов. Впрочем, не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали. Так что будет тяжко. Соня наверняка к этому турниру подходит с еще большей уверенностью и с желанием завоевать дополнительные золотые медали», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

Финал «Гран-при России» проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 5 марта.