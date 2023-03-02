Федотов лидирует после короткой программы у юниоров в финале «Гран-при России»
Арсений Федотов лидирует после короткой программы у юниоров в финале «Гран-при России», который проходит в Санкт-Петербурге.
13-летний спортсмен набрал 88,79 балла за свой прокат. Второе место занимает Семен Соловьев (82,51 балла), на третьей строчке — Николай Угожаев (80,88).
Юниоры выступят с произвольными программами в пятницу, 3 марта. Начало — в 18.00 (мск).
«Гран-при России»
Финал
Санкт-Петербург
Юниоры, КМС
Короткая программа
1. Арсений Федотов — 88,79 балла
2. Семен Соловьев — 82,51
3. Николай Угожаев — 80,88
4. Владислав Дикиджи — 79,25
5. Лев Лазарев — 79,11
6. Никита Сарновский — 78,94
7. Григорий Федоров — 78,23
8. Федор Зонов — 77,32
9. Андрей Кутовой — 76,95
10. Николай Логинов — 76,71
11. Кирилл Сарновский — 76,36
12. Эдуард Карартынян — 76,25
Новости