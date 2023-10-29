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Сегодня, 07:30

Гран-при России «Красноярье»: трансляция произвольной программы мужчин

Мужчины представят произвольные программы на Гран-при России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мужчины выступят с произвольными программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в воскресенье, 29 октября. Их прокаты откроют второй соревновательный день в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Начало — 09:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Дмитрий Алиев — он набрал 100,45 балла за свое выступление.

Участники произвольной программы мужчин на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Евгений Пузанов (Белоруссия — вне конкурса)

2. Данил Федосимов

3. Кирилл Сарновский

4. Максим Варакин

5. Арсений Димитриев

Вторая разминка

6. Егор Рухин

7. Петр Гуменник

8. Илья Яблоков

9. Федор Зонов

10. Александр Самарин

11. Дмитрий Алиев

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Алиев
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