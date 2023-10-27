3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции
Третий этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 28 по 29 октября в Красноярске. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными.
В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.
Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, а также танцы на льду.
Расписание соревнований и время начала трансляций:
28 октября, суббота
Мужчины, короткая программа — 10.00
Пары, короткая программа — 11.45
Женщины, короткая программа — 13.30
Танцы на льду, ритм-танец — 15.15
29 октября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа — 09.00
Пары, произвольная программа — 11.00
Женщины, произвольная программа — 12.30
Танцы на льду, произвольный танец — 14.30
Время начала соревнований — московское.