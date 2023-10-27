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27 октября, 10:00

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

3-й этап Гран-при России пройдет в Красноярске 28 и 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третий этап Гран-при России по фигурному катанию в категории мастеров спорта пройдет с 28 по 29 октября в Красноярске. В первый соревновательный день фигуристы выступят с короткими программами, а во второй — с произвольными.

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, а также танцы на льду.

Расписание соревнований и время начала трансляций:

28 октября, суббота

Мужчины, короткая программа — 10.00

Пары, короткая программа — 11.45

Женщины, короткая программа — 13.30

Танцы на льду, ритм-танец — 15.15

29 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа — 09.00

Пары, произвольная программа — 11.00

Женщины, произвольная программа — 12.30

Танцы на льду, произвольный танец — 14.30

Время начала соревнований — московское.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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