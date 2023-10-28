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28 октября, 22:53

Жулин: «Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались, ребята не подвели меня»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались. Конечно же, был контроль. Это чувствовалось, потому что долгое время не выступали, это первый старт. Я доволен очень, ребята не подвели меня», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на третьем этапе серии «Гран-при России», набрав 87,26 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,61), третьими — Аннабель Морозов и Игорь Еременко (76,13).

Танцевальный дуэт вернулся на соревнования после перерыва в полтора года из-за беременности Степановой.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-dlya-pervogo-vykhoda-stepanova-i-bukin-ochen-khorosho-prokatalis-ne-podveli-menya-299773/
Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Степанова
Иван Букин
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