Жулин: «Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались, ребята не подвели меня»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались. Конечно же, был контроль. Это чувствовалось, потому что долгое время не выступали, это первый старт. Я доволен очень, ребята не подвели меня», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на третьем этапе серии «Гран-при России», набрав 87,26 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,61), третьими — Аннабель Морозов и Игорь Еременко (76,13).

Танцевальный дуэт вернулся на соревнования после перерыва в полтора года из-за беременности Степановой.