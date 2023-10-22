Фигурист Ветлугин не понял, что выиграл этап «Гран-при»

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свою победу на втором этапе серии «Гран-при», который проходит в Омске.

— Мне говорят «поздравляю с победой», я думал, что я второй. Наверное, не на свою фамилию посмотрел, а баллы ниже строчкой оказались в моем поле зрения. Бывает же такое, что при чтении перескакиваешь. Смотрю — 268, что-то такое, а фамилию не посмотрел. (улыбается) Радовался, что в тройку попал.

Нагрибовали? Я не видел распечатки по баллам, грязноватый прокат, думал, что меньше будут компоненты. Думал, что будет чистый прокат 85-88. Убирали риттбергер, весь прокат только считал. Люди прослезились после моего проката? Это очень ценно для меня, то, для чего я катаюсь. Мне действительно то чувство, когда все хлопают, очень нравится, это очень сильно, я не лукавлю, — сказал Ветлугин.