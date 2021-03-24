Мнение эксперта о том, у кого больше шансов на золото чемпионата мира.

Известная фигуристка, чемпионка универсиады в танцах на льду Бетина Попова побывала в эфире «СЭ» после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира-2021 и рассказала о том, что увидела в исполнении Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой. А также о турнирах пар и танцоров, судействе и преимуществе российских спортсменов над иностранцами.

О впечатлениях от короткой программы в женском одиночном катании

— Роскошная Лиза, роскошная Аня, шикарная Кихира, — сказала Попова. — Очень надеемся на Сашу — она правда каталась хорошо, в том, что касается представления программы. Но прыжки удивительным образом подвели. Все мы видели тренировки, следить за ними — это новая мода в фигурном катании, и все было на высшем уровне. А тут почему-то не задалось. Теперь у нее есть день, чтобы исправить ситуацию. Еще есть возможность отыграться.

О разнице между тренировками и выступлением Трусовой

— Бывает так, что спортсмен может перегореть перед стартом. И череда сверхуспешных тренировок тоже не всегда хорошо. Иногда лучше выйти на лед, сразу упасть, обнулиться и потом выдать отличный прокат, когда становится нечего терять. Стоит ли ей идти на пять четверных прыжков в произвольной программе? Можно и четыре — зависит от того, что накатают остальные. Вообще, конечно, все это делается на тренировках. Спортсмен и его штаб составляют план, продумывают контент. И на каждом занятии отслеживают состояние.

О шансах Туктамышевой на победу

— Короткая программа показала, что шансы есть у всех. Как говорится, лед скользкий. Лиза, кстати, мне присылала фотографии из Стокгольма и говорит: как же в мужском катании все стабильно! Кто со мной шесть лет назад участвовал в чемпионате мира, те и здесь (смеется). Смотрю — и этот еще катается, и этот. А кто-то, наверное, и про меня так думает. Все девочки уже сменились, а она до сих пор здесь.

О «пузыре» в Стокгольме

— Лиза рассказывала — думала, будет скучно, нужно все время сидеть в четырех стенах, а на самом деле там классно. Наоборот, они все вместе играют, например, в настольный теннис, на приставках, общаются с людьми, которых давно не видели. Провели три дня на самоизоляции, сдали тесты и вышли — теперь все вместе, все общаются, все классно, очень хорошая атмосфера.

О разнице между россиянками и конкурентками

— Классно видеть контраст между нашими девочками и теми же японками с американками. Наши на фоне японок и американок прямо какие-то волшебные эльфы, неземные, эфирные существа. Даже Лиза Туктамышева. А японки такие живые, мощные, силовые. Вот этого, конечно, очень по ходу сезона не хватало. Вживую катание, к сожалению, видели только судьи, но через камеру меня зацепило катание Кихиры. Меня редко впечатляют японки, но на этот раз я прямо завелась. У Ани же совершенно другая история.

О тренерской работе Плющенко

— Не стоит кричать, что это провал. Во всем есть доля случая, есть разные причины, не все всегда под контролем. Алена Косторная пробыла у Плющенко совсем недолго, к тому же она напрямую работала не с Евгением Викторовичем, а с другим специалистом. И вообще каждые соревнования — отдельная история, у девочек идет взросление. Дело не в тренере, а в том, чтобы пройти через этот момент в жизни, научиться справляться с нервами. И нам нужно подождать, и тогда уже делать выводы.

О шансах россиян в турнире спортивных пар

— Реален ли российский пьедестал в парном катании? У российских спортсменов было большое преимущество в том смысле, что наша федерация сохранила полноценный календарь. Поэтому у нас было больше практики, времени, чтобы накатать программы. Не думаю, что к китайским конкурентам арбитры будут как-то лояльнее относиться. В женском катании вопросов у меня к судейству не было, все справедливо, все правильно.

О раскладах перед стартом соревнований у танцоров

— В танцах в этом году нет лидеров, дуэта Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон, поэтому французам еще нужно постараться, чтобы сохранить свою квоту. В такой ситуации, считаю, дорога к первому месту открыта и свободна, все будет зависеть от прокатов. Никакой «политики» не будет. Любая из топовых российских или американских пар может идти и брать это золото.

О квотах стран на ЧМ

— Мне всегда очень обидно — хочется видеть россиян во всех видах программы больше, чем по трое. Какая альтернатива? Я бы, может, сделала турнир с отбором по мировому рейтингу или лучшему результату в сезоне. Ведь у нас достойных фигуристов больше чем три.