Яна Рудковская: «Мне очень обидно за Сашу. Она приехала в суперформе»

Эмоции Яны Рудковской после выступления Александры Трусовой в короткой программе ЧМ.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира. Фигуристка допустила ошибку на приземлении с тройного лутца, не смогла добавить к нему второй прыжок и осталась без каскада. Трусова набрала 64,82 балла и занимает 12-е место.

— Саша Трусова была готова на все 100 процентов, — начала монолог продюсер и совладелец «Ангелов Плющенко». — То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение. Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели ее в суперформе. Саша и три с половиной делала и пять квадов. Пять квадов на тренировке и в программе. Думаю, это видели все поклонники фигурного катания в эти дни.

Перегорела, возможно, или переволновалась. Я уверена, что она попытается сделать свой максимум. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы ее никто не отговаривал... Возможно, этот момент сейчас настал. Ей, конечно, такое тяжелое испытание дается. Саша очень сильная и очень трудолюбивая.

Мне обидно за нее. Я всегда говорю, что не надо отчаиваться. Сейчас такой момент, когда все или ничего. Я не знаю, какой контент будет. У меня была полная уверенность, что получится и три с половиной . Сами видите, что сегодня что-то пошло не так. Чтобы Саша не сделала каскад — это для меня что-то на уровне невероятного, потому что для нее это как орешки.

Не знаю, что будет послезавтра в произвольной программе. Однако я уверена, что это ее шанс сделать пять четверных. Посмотрим. Я еще не звонила Евгению, потому что уверена, что он находится в состоянии шока. Им нужно спокойно сесть, обдумать план и продолжать бороться. Помню, Евгений в Солт-Лейк-Сити после падения в короткой был четвертым. В итоге выиграл серебро. Это спорт, что тут поделаешь. Саша — девочка-борец. Будем за нее болеть дальше.

(Артем Бухаев)

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