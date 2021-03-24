Туктамышева уже победила, а Щербакова и Кихира хотят на командный чемпионат мира

О чем говорили лидеры чемпионата мира после короткой программы.

Чемпионат мира в Швеции сразу начался с главного — короткой программы среди девушек. Основную борьбу за тройку здесь прогнозировали между Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и японкой Рикой Кихирой, но Саша неожиданно сорвала каскад и не попала даже в десятку. Зато впервые в сезоне чисто откатала Елизавета Туктамышева, которая вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет.

Малые медали после короткой достались Щербаковой, Кихире и Туктамышевой, которые и отвечали на онлайн-вопросы журналистов. Основную часть вопросов задавали спортсменке, занявшей третье место. Иностранные СМИ вообще любят Лизу за ее стойкость и целеустремленность. А еще — за то, что и в 24 фигуристка борется и прогрессирует. Фигуристка отвечала журналистам взаимностью — была самой многословной из всех спортсменок и старалась говорить максимально искренне.

Для Туктамышевой было важнее отобраться в Швецию, чем выиграть ЧМ в 2015-м

— Кажется, что чемпионат мира — это полностью ваше место.

— Когда я поняла, что поеду на чемпионат мира, у меня появилось больше сил и больше эмоций. Подготовка была хорошая, мне очень нравились тренировки. Поэтому у меня сейчас хорошая форма, я просто наслаждаюсь тем, что я здесь.

— Планируете добавить четверной?

— Я уже победила, потому что я тут. Я умею прыгать четверной тулуп, но для меня важнее откатать чисто. Два тройных акселя — уже хороший контент. Четверного в произвольной не будет. Я так думаю. Надеюсь (смеется).

— Что важнее — выиграть чемпионат мира в 2015-м или отобраться в Швецию?

— Для меня важнее, что я сейчас здесь на чемпионате мира, чем было выиграть «Европу» шесть лет назад. Сейчас фигурное катание гораздо сложнее, труднее отобраться на чемпионат мира. Просто хочу сделать, что умею. Что касается чемпионата мира, сложный вопрос. Я очень рада, что выиграла чемпионат мира в 2015-м, но сейчас гораздо сложнее отобраться.

— Лучший момент в короткой программе?

— Я уже видела, что у меня лучшая техника в короткой программе. Очень рада. Лучший момент был, когда я приземлила тройной флип, прыжки закончились, и я подумала: «Да, наконец-то все чисто! Только не делай ничего глупого на вращениях и дорожке». Так что да, после флипа я была рада, после просто наслаждалась моментом.

Без публики выступать проще, но ее все-таки не хватает

— Каково выступать без публики?

Щербакова: — Я очень рада, что чемпионат мира не был отменен, что мы можем выступать. Конечно, я расстроена, что публики не было, было более нервно. Но я рада, что мы все здесь и можем выступать.

Кихира: — Я впервые участвовала в чемпионате мира без публики. Сначала было необычно, очень нервозно, но я попробовала сконцентрироваться, и у меня получилось.

Туктамышева: — Согласна с Аней на сто процентов: здорово, что чемпионат мира не отменили, что мы соревнуемся. Мне сначала было нервно, каково это — выступать на чемпионате мира без зрителей. Но когда я вышла на лед, оказалось, что нужно только сконцентрироваться на своей программе. Так что не было как-то странно кататься без зрителей, даже спокойнее, когда нет тысяч людей вокруг тебя.

— Какой момент вы считаете лучшим на этом чемпионате?

Щербакова: — Лучшее — это то, что мы здесь, можем соревноваться. Это первый международный старт в этом сезоне. Было грустно, когда другие соревнования отменили. Поэтому еще более радостно, когда я услышала, что чемпионат мира состоится.

Кихира: — Прошло уже много времени с чемпионата Японии, было трудно оставаться замотивированной, иногда было недостаточно весело. Здесь я пыталась показать все лучшее, что я умею, очень круто, что я здесь.

Туктамышева: — Для меня в чемпионате мира лучшее — это то, что я могу увидеть всех своих друзей из разных стран, а я целый год не могла этого сделать. Я просто очень счастлива снова наблюдать за международным фигурным катанием. Мы одна большая семья, было очень жалко, что не проводились международные соревнования. Сейчас наслаждаемся общением друг с другом.

— Как планируете провести завтрашний день?

Щербакова: — Завтра у нас только тренировочный день, будет время отдохнуть и потренироваться, подумать больше о произвольной программе, сконцентрироваться.

Кихира: — Когда я устаю, делаю то же, что и другие, — пытаюсь позаботиться о себе и своем теле. Хочется посмотреть на прокат и понять, что я могу улучшить в прыжках.

Сегодня я не была полностью уверена в своих прыжках и в своих силах. Это то, над чем я хочу поработать до произвольной. В особенности это касается тройных прыжков. И поработать над четверным в начале программы.

Туктамышева: — Здесь у нас есть игровая комната, где есть настольный теннис, баскетбол, Playstation. Мы очень хорошо проводим время вместе. Лучший отдых — прийти в комнату, лечь на кровать и посмотреть что-нибудь на Netflix, не думать о фигурном катании и отдохнуть и телом, и душой. Важно отключиться от фигурного катания, есть один день отдыха. Очень хорошо, что есть время подготовиться к произвольной программе.

Пандемия помогла больше полюбить фигурное катание

— В апреле должен состояться командный чемпионат мира в Японии. Хотели бы поучаствовать?

Щербакова: — Я никогда не была на командном чемпионате мира. Не знаю, какие правила отбора на него. Не знаю, кто из России будет участвовать. Я была бы очень рада принять в нем участие, но понятия не имею, я поеду или нет, кто будет это решать и какое будет решение.

Кихира: — Я хочу поучаствовать.

Туктамышева: — Мы не знаем, кто поедет на командный чемпионат мира. Но я уже счастлива, что его собираются провести. Если у меня будет еще один шанс поучаствовать в нем, то я буду очень счастлива. Я люблю этот турнир, он один из моих любимых. Он в Японии, каждый раз прекрасен. Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, но мне нравится атмосфера, она более расслабленная, все переживают и поддерживают друг друга.

— Ваше отношение к фигурному катанию как-то изменилось за время пандемии?

Щербакова: — Когда не было возможности тренироваться, я очень скучала по фигурному катанию. Тренировалась каждый день дома, было около двух месяцев, когда нам нельзя было выходить из дома. За это время я поняла, что мне надо усиленно тренироваться, чтобы быть в форме, когда мы начнем кататься на льду.

Это мне помогло, но без льда нет никакой возможности остаться в идеальной форме. Когда появилась такая возможность начать обычные тренировки, я была очень-очень счастлива. Были некоторые проблемы — сложнее вернуться в форму, чем в прошлом году.

Кихира: — Конечно, были дни, когда было грустно, но для меня очень важно участвовать в соревнованиях и показывать, что я могу, на публике. Но гораздо проще выступать, когда есть соперники, которые постоянно помогают двигаться вперед и мотивируют. Это то, чем я наслаждаюсь сейчас в фигурном катании.

Туктамышева: — Во время всей этой ситуации я поняла, как я люблю фигурное катание, очень скучала по нему, когда не было возможности тренироваться на льду, а просто нужно было оставаться дома. Зато есть время, чтобы понять свою жизнь. Это было и хорошее, и плохое время одновременно, потому что можешь подумать о том, о чем нужно, но не можешь кататься. А когда после такого перерыва ты начинаешь тренироваться, то появляется больше сил и эмоций, ты снова любишь жизнь.

Но дома нельзя потренироваться в полную силу, так что было трудно начать заниматься. Нужно время, чтобы снова понять, что ты спортсмен и нужно работать, работать, работать. Твое тело как будто говорит: «Мы же оставались дома два или три месяца, и мне нравилось. Зачем сейчас напрягаться?» Но когда у тебя есть мотивация, то тело отвечает: «Хорошо, мы снова готовы трудиться». Я просто старалась оставаться позитивной.