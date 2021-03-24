Драматичная короткая программа превратила Трусову из фаворита в главное разочарование первого дня чемпионата мира.

Фигурное катание. Чемпионат мира (Стокгольм)

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00

2. Рика Кихира (Япония) — 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86...

12. Александра Трусова (Россия) — 64,82

Что ж, это прошло примерно так, как мы и думали. После короткой программы россиянки с хорошими результатами на первом и третьем местах. Но среди лидеров нет Трусовой — подиум замыкает Туктамышева. Саша проиграла борьбу прежде всего сама себе. Долгое начало и страшные травмы

По пустой «Глобен-арене» прокатились около 30 фигуристок разного уровня и с разными навыками. Немногочисленные зрители (спортсмены и официальные лица) старались разбавить пустынную атмосферу, но выглядело это, честно говоря, тяжеловато и ни разу не прибыльно. Уместно вспомнить то, что говорила в недавнем эфире «СЭ» призерка чемпионатов мира и Европы Елена Радионова: необходимо делать соревнования динамичнее, в идеале — чтобы в финале выступали только сильнейшие. Возможно, стоит задуматься о плей-офф с полуфиналами и финалом или реинкарнировать идею ISU с квалификацией для менее именитых спортсменов. Потому что все главное уместилось в две последние разминки из 12 участниц.

До них редко кому удавалось дотянуться до 70 баллов. Хорошая попытка удалась самой молодой участнице турнира кореянке Хэ Ин Ли — 68,94. Рядом была канадка Мэдлин Шизас (68,77), но когда такое было, чтобы лучшая канадка выступала в пятой с конца (!) разминке короткой программы. Первая реальная заявка Карен Чен — 74,40. Она попала в Стокгольм очень спорным образом — уступив в борьбе за вторую квоту на чемпионате США Эмбер Гленн и благодаря травме конкурентки. Но здесь явно приехала доказать всем, что здесь не зря. Как говорится, если «грибы» не заберут россияне, их получат солдаты НАТО.

Страшное событие произошло с эффектной темнокожей фигуристкой из Франции Мае-Беренис Мейте — при заходе на тройной она получила жесткую травму и завершила прокат на носилках. Ее результат не был учтен.

Жесть на чемпионате мира по фигурному катанию произошла с Маэ-Беренис Мейте. Травма прямо во время проката и эвакуация. pic.twitter.com/D13nNjf8PQ — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) March 24, 2021

Туктамышева выдала один из прокатов жизни

Тренировки в течение двух дней вроде бы говорили в пользу Трусовой. Но сегодняшняя утренняя сессия уже показала преимущество Щербаковой и Кихиры. В соревнованиях эта тенденция подтвердилась. Вообще трансляция Первого канала из подтрибунки не создавала ощущения напряжения. Плющенко был в веселом настроении и махал рукой телезрителям после объявления «в эфире». Тутберидзе вчера и вовсе немного станцевала.

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Первой из наших должна была стартовать Туктамышева. К сожалению, довольно рано — 12-й с конца, что, конечно, могло сказаться на оценках. Но не сказалось. Лиза прожила уже очень долгую карьеру в фигурном катании — в ней и так толкучка среди ярких моментов. Но ее прокат однозначно войдет в хит-парад, когда Лиза завершит выступления. Она была максимально сконцентрирована, а под лиричную Lovely от Билли Айлиш возвращение на чемпионат мира казалось еще более красивым. На этом турнире вообще выступают всего два бывших чемпиона, не считая действующих, — Лиза и Юдзуру Ханю. Лучше откататься, наверное, было нельзя. Сама Лиза показала свое отношение, победно вскинув руки. Так же отреагировал и великий Мишин.

Эмоции Алексея Николаевич после проката Лизы. Супервозвращение! pic.twitter.com/3GU4KF79dt — DmitriKouznetsov (@Lublinec93) March 24, 2021

78,86 — столько она не набирала в России даже при системе бонусов на Кубке России. Татьяна Мишина была права — судьи оценили технически качественный прокат. И теперь Лиза тоже претендент на золото. Больше можно было набрать, разве что переставив каскад и лутц местами и получив более высокую надбавку. Какие-то десятые Лиза потеряла на дорожках третьего уровня. Тройной аксель — на +1,6. В целом это было идеально.

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Трусова надломилась под давлением

А вот Трусова, которая открывала следующую разминку и говорила, что любит выступать первой, с волнением не справилась. Иначе никак не объяснить ее ошибку на каскаде — приземление с тройного лутца получилось неудачным, и тут нужно было уже удержать равновесие, а не гнаться за каскадом. Только отсутствие тулупа уже стоило нескольких баллов. А в начале еще и не было тройного акселя — лишь двойной. Собственно, и сама Трусова говорила в микст-зоне о волнении и о том, что слишком много в последнее время думает. О чем — вот вопрос.

Плющенко чесал голову, сама Трусова была близка к состоянию после «Гран-при». 64,82 — это очень мало, и это еще достаточно дали в компонентах. Итоговое 12-е место, рядом с Екатериной Рябовой, которая не так давно ушла из «Ангелов Плющенко». Другое дело, что места тут не так важны — важно отставание. Даже 17 баллов Трусова отыграть может. Но пятница для нее станет самым важным днем в жизни. Тут нужно идти ва-банк — может быть, пробовать делать те самые пять квадов. Иначе когда?

Щербакова снова гениальна

Настроение Щербаковой было полностью противоположным. Она откатала свою программу близко к идеалу. И каскад получился на привычные в России +2 по GOE — судя по всему, все лутцы и флипы Ане засчитали. Что ж, тем лучше для сборной России. Представителей нашей страны, кстати, в бригаде ISU сегодня было аж двое — восьмая судья Елена Фомина и легендарный оператор ввода Солтан Кокоев, обслуживающий все отечественные большие соревнования.

Ракетой, терминатором, роботом была сегодня как раз Анна — и на нее волнение никак не надавило. 81 балл ровно — преимущество над Туктамышевой 2,14. Тутберидзе и Глейхенгауз эмоционально болели у борта, а Аня после проката сквозь маску имитировала пальцами улыбку и посылала сердечки. При том, что даже по движению груди и плеч было видно — дышит подопечная Тутберидзе после прокатов менее легко, чем ее соперницы. Абсолютно заслуженное первое место.

Но была еще Кихира. Ее давно не видели на международных соревнованиях. Ее, кстати, теперь тренирует еще один молодой наставник, который когда-то соперничал с Плющенко, — Стефан Ламбьель. По итогам первого дня — тренирует очень неплохо. Японка вышла и, казалось, укатывает всех. Своим тройным акселем, который получил надбавку почти +2,5, что равно «пятеркам» от судей. Но даже этого преимущества Кихире не хватило. Следующие ее прыжки были легче, чем у Щербаковой, и тем не менее увидеть два балла отставания от Щербаковой было немного удивительно. Приятно удивительно, конечно. Что ж, значит, пока стратегия нашей федерации по высоким оценкам на внутренних стартах работает. Щербакова обогнала Кихиру на два балла по компонентам — вот что еще более удивительно.

Но ничего еще не потеряно — ни для Кихиры, ни для Трусовой, ни, естественно, для Щербаковой с Туктамышевой. Ждем пятницы, когда россиянкам наконец разрешат прыгать четверные.