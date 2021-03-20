Елизавета могла выигрывать еще несколько сезонов после того победного ЧМ-2015, но помешали психологические проблемы и огромное давление.

Восемь лет назад Алине Загитовой было всего десять лет, а Камила Валиева только начинала свой путь в фигурном катании в принципе — тогда ей не исполнилось еще и семи. А 16-летняя Елизавета Туктамышева вместе с Аделиной Сотниковой дебютировала на чемпионате мира и боролась с жестоким переходным возрастом. А сейчас Лиза возвращается на чемпионат мира после шестилетнего отсутствия.

Победный чемпионат мира после сезона неудач

Тогда, в 2013-м, две надежды российского женского одиночного катания выступили неважно — девятое и десятое места. Лиза ошиблась в короткой программе. Самое обидное, что начало было многообещающим — наконец-то чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп. В произвольной удалось немного отыграться и набрать по технике даже больше Каролины Костнер, которая в итоге финишировала второй. Недавно фигуристку попросили сравнить тот неудачный прокат с обнуленным вращения на финале Кубка России в этом году — все-таки и там, и там ошибка была похожей. Туктамышева ответила, что в 2013-м было обиднее — был шанс занять место повыше по сумме и побороться за три квоты на Олимпийские игры в Сочи.

До следующего выступления Лизы на чемпионате мира прошло два года, но они казались вечностью. Сезон-2013/14 был адским — пришлось бороться с травмами спины и ноги, возвращаться в хорошую форму, сбрасывать вес, преодолевать психологические проблемы из-за неотбора на Олимпиаду и последствия переходного возраста. Честно говоря, в Туктамышеву никто не верил — ее и так постоянно обвиняли в слишком большом весе, а после того ужасного года и вовсе отправляли разве что тренировать. И то едва ли кто-то впрямь думал, что у нее получится.

В начале следующего сезона фигуристка внезапно выигрывает турнир Nebelhorn Trophy, хотя не сказать, что там она получила запредельные баллы. Ну так, повезло, не более. Потом случились победы еще на одном соревновании из серии B и на этапе «Гран-при» в Китае. И к финалу Лиза подошла фаворитом — выше ставили только двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову. Но Туктамышева обыграла и ее. Правда, следом уступила на чемпионате России. Зато взяла чемпионаты Европы и мира.

В сентябре только-только появилась робкая надежда, что Лиза наконец возвращается. Не выигрывать турниры, а хотя бы выступать на приличном уровне. И уж тем боеле никто не думал, что она победит на всех крупных международных соревнованиях. Сама спортсменка в подкасте Ice Room рассказала, что уверенность ей придали успешно исполненные программы на открытых прокатах сборной — после них к ней даже подходили члены федерации и отмечали, что Лиза находится в хорошей форме.

На чемпионате мира-2015 в произвольной программе Туктамышева не блеснула — победила и в этой части соревнований и удержала лидерство, но не откатала идеально. На чемпионате Европы с тем же контентом было гораздо лучше — в Шанхае же была пара нечетких выездов с прыжков и недобор по уровням. Ничего критичного — никаких «бабочек» или падений, но и без лоска.

Но все запомнили короткую Императрицы. Тройной аксель (впервые на международном старте!), прекрасный лутц, каскад из двух тройных тулупов во второй (!) части программы — Туктамышева просто зажгла. Непонятно, каких моральных и физических сил ей стоил тот риск, но он оправдался.

Даже странная оценка -1 на тройной лутце от одного из судей и вращение на третий уровень не испортили впечатления, хотя и не дали получить лучший результат в истории. Но кого сейчас это волнует, когда был тот прокат?

В Японии на командном чемпионате мира Елизавета впервые опробовала триксель в произвольной. Дальше была одна «бабочка», но важнее сам факт попытки — она, в конце концов, получилась весьма удачной. И вот начало казаться, что все, теперь то уж точно настала эра Туктамышевой — осталось только удержаться в топе, а уж оценки за компоненты и надбавки от судей должны быть более-менее высокими.

Возвращение в топ

Провал и крах надежд. Снова куча неудачных стартов, только уже не в одном сезоне, а в целых двух. Тут вообще было непонятно, почему — вот раньше было страшное слово «пубертат», а теперь то что? Он снова вернулся в 18 лет? Объяснение Лизы кажется единственно реальным — просто не справилась с психологическим давлением, которое появилось после победного сезона.

Ведь тогда Туктамышева стала лидером сборной, а не просто той, кто была в тени долгое время, пока блистали Сотникова и Юлия Липницкая. Нужно было продолжать выигрывать, штамповать тройные аксели, ставить крутые программы, давать интервью. Не справилась. Тем удивительнее, что через два сезона Лиза снова вернулась и выиграла первый с 2014 года этап «Гран-при». Сколько вообще в истории таких примеров? Вряд ли очень много.

Уже неудивительно, что именно на эту фигуристку дальше сваливались неприятности — среди основных фигурировали пневмония в 2017 и коронавирус в 2020. Туктамышева дважды могла отобраться на чемпионат мира и оба раза отказались неудачными. А в третий — получилось.

Спортсменка, которая выиграла мировое первенство в 2015 году, спустя шесть (!) лет возвращается на этот турнир. И ведь во все годы, несмотря на травмы, болезни, пубертат, неудачные программы, проблемы с прыжками и всем остальным, Лиза ни разу не выпадала из списков сборной. Ни разу.

Зато умудрилась вставить два тройных акселя в произвольную программу, хотя раньше говорила, что больше одного не осилит. Успела выучить четверной тулуп и попробовать квад сальхов. Опробовать триксель и квад в одной программе. Вернуть тройной лутц + тройной тулуп в короткую и произвольную, выучить флип + тулуп и каскад с ойлером. И теперь мечтает добить четверной тулуп и выучить каскад с риттбергером. И это мы еще не посчитали улучшенных вращений, возвращения бильманна, экспериментов с программами и явных подвижек в компонентной части.

Как бы ни закончился чемпионат мира в Стокгольме для Елизаветы Туктамышевой, звание одной из самых ярких фигуристов XXI века у нее уже есть. По потенциалу ее место как минимум в пятерке. В идеале — в тройке. Лиза сказала, что едет на этот турнир кайфовать, но это значит для нее и бороться. Чего и можно ей только пожелать — наслаждения, уверенности в себе и спортивной злости.

Чемпионата мира-2015. Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 210.36 (77.62+132.74)

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 193.60 (67.02+126.58)

3. Елена Радионов (Россия) — 191.47 (69.51+121.96)

4. Грейси Голд (США) — 188.96 (60.73+128.23)

5. Эшли Вагнер (США) — 185.58 (57.81+127.20)

6. Рика Хонго (Япония) — 184.58 (62.17+122.41)...

13. Анна Погорилая (Россия) — 160.31 (60.50+99.81)