Спортивный психолог Александра Хусаинова — о соблазне больших денег, закрытости Логинова и главной проблеме отечественных атлетов.

Если Олимпийские игры в Токио вновь не состоятся этим летом, то многие спортсмены могут пережить гиперфрустрацию с серьезными последствиями. Об этом «СЭ» рассказала спортивный психолог Александра Хусаинова. Ранее она сотрудничала с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве внештатного эксперта и со сборной Узбекистана по художественной гимнастике (команда провела длительный период пандемии в Москве). Также мы обсудили, чем конкретно психолог может помочь спортсмену, почему российские атлеты не стремятся получать образование и почему тренер теннисиста Аслана Карацева является примером для подражания.

Наши спортсмены не хотят получать образование

— Есть ли сейчас запрос на услуги спортивного психолога у российских спортсменов?

— Запросы идут в основном от молодежи. Причем речь идет не только о молодых спортсменах, но и о тренерах. Поколение взрослых тренеров категорически против спортивных психологов. Они видят в таком специалисте врага, который будет мешать тренировочному процессу. Существует еще и ревностный момент: вдруг психологу удастся найти общий язык с проблемным спортсменом? С которым у самого тренера натянутые отношения. Понятно, что такая ситуация расстраивает. Я общаюсь с Евгением Левченко (экс-футболист сборной Украины, глава профсоюза футболистов Нидерландов. — Прим. «СЭ»). Он рассказывал, что когда только приехал играть в Голландию (1996 год), то отношение к спортивным психологам там тоже было настороженное. Сейчас же во всех профессиональных командах есть такой специалист. Он выступает как прослойка между спортсменом и тренером. Надеюсь, что и мы скоро дойдем до этого.

— Чем спортивный психолог может помочь спортсмену?

— Основная проблема в том, что наши спортсмены не хотят получать образование. Не хочу говорить, что это отголоски советского прошлого, но у нас не модно учиться. В спортсмене взращивают культ. Он живет фактически в изоляции и делает ставку исключительно на спортивную карьеру. С одной стороны, у него физически нет времени на образование. С другой — он понимает, что у него есть гарантированное место в физкультурном институте. Там он без особого труда получит корочку о высшем образовании. Но важно понимать, что не все заканчивают карьеру с золотыми медалями, солидным банковским счетом и рекламными контрактами. Большинство уходит из спорта с серьезными проблемами со здоровьем, так ничего и не заработав. Такие ребята заканчивают жизнь в тяжелых, стесненных обстоятельствах. Ведь они ничего не умеют, кроме спорта.

Поэтому сама система не дает спортсменам развиваться по полной программе. Он нужен государству до 30-35 лет, пока способен брать медали, а что с ним будет дальше — никого не волнует. Спортсмены часто не умеют критически мыслить, по-другому думать, конструктивно выражать свои мысли, принимать самостоятельные решения. Порой у них просто нет желания ничего делать. Психолог способен помочь во всех этих аспектах. Поможет приспособиться к системе, дать какие-то «удочки», которыми он может воспользоваться, чтобы всесторонне развиваться. Найти точки опоры, заинтересовать другой областью знаний.

— В североамериканских лигах многие игроки проходят курсы, как жить после окончания карьеры, как распоряжаться своими финансами. Нам не хватает этого?

— Безусловно. Мы знаем много примеров, когда успешные спортсмены теряли все свои заработки в первые годы после окончания карьеры. Неудачные вложения, азартные игры, злоупотребление алкоголем... А большинство заканчивают карьеру ни с чем. Отсутствует «подушка», которая позволит совершить переход из спортивной жизни в обычную. Так что курсы или учебные программы, которые были бы адаптированы для спортсменов, очень нужны. Мне кажется, что если какой-то клуб или лига возьмет на себя подобную инициативу и создаст внутренний курс хотя бы финансовой грамотности и психологии для своих игроков, то это будет отличный вклад в их имиджевую копилку.

— Мы говорим про профессиональный спорт, но основы же закладываются на детско-юношеском уровне, где с детьми занимаются люди с очень низким доходом. Вам не кажется, что именно на этом этапе закладываются проблемы с психологическим здоровьем?

— Безусловно. Приведу пример как родитель ребенка. Девочку на занятии по художественной гимнастике растягивают. Она кричит и плачет от боли. Тренер говорит ей: «Терпи. Тебе не стыдно? Остальные же терпят». Ребенок начинает терпеть, и с самого раннего возраста у него формируется представление, что боль — это нормально. Терпеть боль — тоже нормально. И если ты показываешь слезы, когда тебе больно, то ты плохой, отличаешься от других. Поэтому мы часто сталкиваемся с физическим и психологическим насилием на всех уровнях.

Понятно, что в детские тренеры из-за низкой заработной платы сейчас идут не лучшие кадры. Но даже энтузиасты, кто действительно любит свою профессию, от постоянной нехватки денег начинают выгорать и срываться на подопечных. Система не сформирована так, чтобы тренеры были мотивированы стать лучше. Они мотивированы показать результат. Неважно, каким способом. Тренер получит премиальные, если спортсмен завоюет золото на внутреннем первенстве и пробьется в сборную. Это глобальная цель, для которой все средства хороши. Поэтому уже на раннем этапе в жизни молодых ребят появляется допинг. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация еще более-менее, а за регионы страшно. На мой взгляд, там очень нужны спортивные психологи. Как врачи, они должны входить в ОМС. Важно ввести психолога в штатное расписание всех СДЮШОР. И не просто для галочки. Ведь зачастую такие ставки закрывают родственниками, которые только фиктивно числятся в организации, а на самом деле ничего не делают.

Олимпийские кольца в Токио. Фото AFP

Олимпиада в Токио будет самой непредсказуемой из-за множества факторов

— Насколько спортивному психологу важно понимать нюансы вида спорта, быть в теме?

— Спортсмену легче с тобой разговаривать, если ты понимаешь специфику. Важно разговаривать с ним на одном языке, чтобы легче выстроить коммуникацию. И речь не только про какие-то нюансы игры или технической составляющей упражнения. Например, я ходила в ЦИТО. Смотрела, как проводятся операции по восстановлению связок, суставов. Мне важно понимать, как выглядит порванная связка, как выглядит травмированный сустав. Знать психологию травмы в моей специальности актуально. Часто спортсмены боятся возвращаться после тяжелых повреждений.

К тому же зачастую травмы идут от головы. Говорю не о том, что плохо подумал — и подвернул ногу. Нет. Травма — от напряжения тела. А это напряжение исходит от беспокойства в голове. За счет этого идет большая нагрузка на суставы, связки.

— Перенос Олимпийских игр тяжело ударил по психологии спортсменов?

— Для большинства спортсменов завоевать олимпийское золото — это смысл жизни. А в одночасье все рухнуло. Надеюсь, что Игры в Токио все-таки состоятся летом. Если нет, то у большинства спортсменов будет гиперфрустрация. Полное несоответствие ожиданий и реальности. Это очень страшно. После такого появляются неврозы, которые могут доходить до депрессии.

— Как на перенос Игр отреагировали спортсменки, с которыми вы работали?

— Сначала расстроились. Потом приободрились. Мол, немного отдохнем, есть время еще более качественно подготовиться. Но потом начали отменяться и другие соревнования. Вновь наступила апатия. От таких «качелей» человек сильно устает, это забирает много энергии. Для меня это был интересный опыт. На практике увидела, как кого-то проблемы только мотивируют, а кто-то теряет смысл жизни.

— Можно сказать, что Олимпиада в Токио будет самой непредсказуемой?

— Абсолютно, ведь есть много новых факторов, которые сложно просчитать. Отсроченная Олимпиада, ограничения в передвижениях, отсутствие зрителей, особенности подготовки, страх сдать положительный тест на ковид непосредственно в Японии. Еще один важный момент — вакцинирование. Обяжут ли всех сделать прививки? Если да, то добавит проблем. Ведь люди по-разному ее переносят. У кого будут осложнения. Кто-то и вовсе боится прививаться.

Александр Логинов. Фото AFP

Возможно, Логинову унизительнее оправдываться, чем испытывать стресс от негатива

— Давайте разберем несколько конкретных кейсов. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что на крупных турнирах у спортсменов надо отбирать телефоны. Чтобы по вечерам они не сидели в соцсетях и не читали критические комментарии в свой адрес. Такой подход оправдан?

— Здесь как с детьми. Если будешь отбирать и запрещать, то они будут еще больше хотеть этого и бунтовать. Просто у этой истории есть обратная сторона. Спортсмена лишили гаджета, а у него нет другого хобби. Я часто сталкивалась с тем, что у молодых спортсменов вообще нет никаких увлечений, кроме соцсетей. И забери у них телефон — они начнут на стену лезть от безделья. В итоге ты получишь озлобленного лыжника. Поэтому если по вечерам забирать у них телефоны, то нужно предложить альтернативу. Организовать какие-то развлечения, которые будут интересны и для тренеров, и для спортсменов.

— Что скажете про теннисиста Аслана Карацева, который в 27 лет смог добиться лучшего результата в карьере после успеха на Australian Open? Подобрался к топ-40 рейтинга, хотя еще год назад был в середине третьей сотни. Сам Аслан говорит, что причина его успеха — в тренере Егоре Яцюке, который внушил ему, что тот способен быть в топ-20.

— Говорят, что доброе слово и собаке приятно. Слово целебно. Наша реальность строится от того, как мы думаем. Не какая-то фантастика: «Притяни себе удачу». Но организм — очень пластичная штука, и зачастую мы ставим себе искусственные ограничения: не очень талантлив, не такой рост... Важно абстрагироваться от этого, подготовить себя наилучшим образом и поверить в свои силы. Тогда весь мир тебе покорится. Талантливых самородков гораздо меньше, чем тех, кто добился результата упорством и трудом.

А тренеру Карацева могу только сделать комплименты и еще раз подчеркнуть, насколько важно, чтобы тренер верил в спортсмена. Тем более когда спортсмен уже в солидном спортивном возрасте. Нам таких специалистов явно не хватает.

— Ваше мнение о ситуации с Александром Логиновым. Биатлонист не хочет объяснить свой допинговый кейс, за что постоянно подвергается критике соперников. Что бы вы ему посоветовали в этой ситуации?

— Не общалась с ним лично, поэтому могу только догадываться, по какой причине он молчит. Но вопрос в том, чего самому Логинову хочется от этой ситуации. Может быть, ему комфортно, что ему не жмут руку, сомневаются в его «чистоте». Возможно, ему унизительнее оправдываться, чем испытывать стресс от негатива соперников. Он понес наказание, сделал выводы, но его конкурентов тоже можно понять. Если говорить о законах человеческого поведения, то любое молчание рождает слухи. Но и однозначно говорить о том, что ему надо было бы собрать пресс-конференцию и излить душу, тоже нельзя. Все мы разные, у каждого свое представление о комфорте.

— Возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе. Эта история переходов туда-сюда может ее надломить?

— Здесь в первую очередь поднимается проблема родителей. В этом возрасте чаще всего решение исходит именно от них. И часто в погоне за финансовым благополучием они совершают такие ошибки. Так что на истории с переходами Косторной всем родителям спортсменов надо учиться. Десять раз взвешивать все за и против перед тем, как совершить какое-то судьбоносное действие. Если же ребенок сам хочет принять решение, то не забывайте, что подростковый возраст — это всегда жесточайший кризис, ломка физиологии на уровне мышления. Это приводит к очень импульсивным поступкам, которые не имеют под собой никакой логической основы. Тут надо быть очень и очень аккуратными.

А Алене будет очень непросто. Уже ясно, что она потеряла год в плане своего спортивного роста, у нее появилось очень много серьезных конкуренток, которые сейчас котируются выше нее. Посмотрим, как она справится. Хочу пожелать ей только удачи.