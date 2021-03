Как судьи реагируют на рэп и киберпанк? Самые необычные эксперименты в фигурном катании

Движения Майкла Джексона и танец под «Кони привередливые» — это не предел фантазии при выборе постановок.

В недавнем интервью Василию Конову тренер Тамара Москвина так сказала о возможной программе на музыку популярного певца Моргенштерна: «Моргенштерн? Вот, кстати, эту фамилию я знаю. Фигуристы приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придет на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит. Потому что пока она слишком молодежная».

И в этом есть своя правда — судьи в основном люди старшего поколения, так что классика им больше по душе. А фигурное катание все-таки субъективный вид спорта, поэтому лучше сделать все, чтобы твоя программа пришлась им по вкусу. Но иногда появляются фигуристы, которые как раз пытаются выделиться постановками и за счет этого если не выиграть, то хотя бы запомниться болельщикам. В идеале можно удивлять и побеждать, но это не всегда совместимые вещи. В нашей подборке — пять удивительных программ, которые точно вспомнят многие фанаты, а другие как раз смогут познакомиться с ними.

«Кони привередливые» Высоцкого от израильтянина

Даниэль Самохин родился в Тель-Авиве, но с детства жил в США и мог бы выступать за американскую сборную. Но выбрал кататься за Израиль. В 2016 году фигурист выиграл чемпионат мира среди юниоров, хотя после короткой программы был лишь девятым. И стал первым спортсменом из Израиля, кому удалось победить на официальном чемпионате Международного союза конькобежцев. Снова о Даниэле вспомнили в сезоне-2019/20, когда он поставил необычную короткую программу под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».

Под музыку с русскими словами вообще катают редко — из последнего вспоминается разве что «Юнона и Авось», с которой Андрей Мозалев победил на чемпионате мира среди юниоров. А тут — Высоцкий, да еще и от нероссийского фигуриста.





Рэп в женском одиночном катании

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова официально завершила карьеру в 21 год, хотя не выступала на соревнованиях с сезона-2018/19. Тогда Лена снялась со своих этапов «Гран-при» из-за обострившейся травмы, но успела появиться на контрольных прокатах сборной. Короткую ей поставил Петр Чернышев под You Know I'm No Good в исполнении Эми Уайнхаус, где вторая часть — рэп. Программу так и не удалось показать на соревнованиях или для широкой публики даже на тех же открытых прокатах — короткие программы почему-то в тот год провели в закрытом формате. Но в интернете видео все-таки появилось.

— Вот рэп у меня был абсолютно не кокетливый, а, можно сказать, пацанский. Это была совершенно другая программа, совсем новый стиль, я хотела показать себя другой. Я очень жалею, что эту программу мне не удалось показать публике, — рассказала Радионова в интервью РИА «Новости».





Футуризм от Глейхенгауза

Если одиночники еще пытаются экспериментировать с музыкой для своих программ, то пары скорее консерваторы. Классика лучше воспринимается судьями, и высокие оценки с ней получить проще. Но Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин не боятся нового — в прошлом сезоне у них была произвольная под саундтрек из фильма «Трон: Наследие». Денис в этой постановке — реальный человек, а вот Даша — из виртуальной реальности. Поэтому у Павлюченко и такой необычный костюм — со светодиодными линиями.

— Я влюбляюсь в Дашу, она решает остаться в нашем мире, и я помогаю ей переместиться в эту жизнь, — объяснял «Газете.ру» сюжет программы Денис Ходыкин.

Произвольная поставлена хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом. Но эта не первая постановка ребят под музыку из кинофильмов: стоит пересмотреть их программы под «Облачный атлас» и «Великого Гэтсби».





Шотландские юбки в танцах на льду

Братья и сестры нередко выступают в танцах на льду — с одной стороны, так проще, потому что не нужно привыкать к незнакомому человеку. С другой — сложнее: настоящие романтические истории показывать нелегко. Шинед и Джон Керри родом из Шотландии и на международной арене соревновались за Великобританию.

На чемпионатах мира выше пятого места фигуристы не поднимались, зато Европа явно благоволила им больше — два третьих места. Но запомнились Керры больше не выигранными медалями, а своими постановками — чего только стоит оригинальный танец на шотландские мотивы, где они катались в килтах (Джон тоже выступал в национальном костюме — клетчатой юбке). После этого российские фанаты подарили спортсменам кукол в костюмах из их программы.





Фигурнокатательный Майкл Джексон

Другие британцы — Пенни Кумс/Николас Бакленд отличались своей необычной внешностью: в танцах привыкли к высоким партнершам и партнерам, а в этой паре Пенни выделялась своей миниатюрностью. Это давало и свои преимущества — можно было использовать больше акробатических поддержек. Крутить такую партнершу можно как угодно, ребята даже пытались исполнить сальто, в результате чего Кумс подсекла партнера и уронила его на лед. А до этого травмировалась сама партнерша и выбыла из тренировочного процесса на две недели.

Ребята и сами не хотели быть как все — их тренер, Евгений Платов, не мешал им в этом. Он же работал и с Керрами, так что оригинальность танцев в обоих случаях неслучайна. Хотя одной из самых запоминающихся постановок дуэта могло и не случиться — Платов до последнего не хотел соглашаться на Майкла Джексона. В итоге всем вместе удалось найти человека, который в качестве танцора принимал участие в последнем шоу певца в Лондоне — он и помог с движениями и шагами.