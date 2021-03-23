Угрожает ли фигуристам сборной России карантин на ЧМ? Заболевшая белоруска летела из Москвы

Сегодня, 23 марта, министерство спорта Белоруссии выпустило сообщение, в котором признало, что представительница сборной Виктория Сафонова была дважды протестирована положительно на коронавирус, снята с соревнований и изолирована. Как говорится в сообщении, также «изолировано ее окружение». Кроме того, она летела рейсом Москва — Стокгольм, а не через Минск.

По тому же маршруту летела и сборная России. Это создало подозрение, что Сафонова могла пересечься при вылете с российскими фигуристами.

Однако как утверждает источник «СЭ», Сафонова летела своим рейсом, у сборной России был отдельный борт, на котором Виктории не было. Представителям российской сборной карантин и снятие не угрожают. Сафонова же проведет семь дней в изоляции.

22 марта стало известно, что один участник чемпионата мира по фигурному катанию заразился коронавирусом. 23 марта Виктория Сафонова была исключена из числа участниц чемпионата мира, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Стокгольме.

(Дмитрий Кузнецов)