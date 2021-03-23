Белорусская фигуристка Сафонова исключена из числа участников ЧМ в Стокгольме
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова исключена из числа участниц чемпионата мира в Стокгольме, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
Вчера, 22 марта, сообщалось, что один из участников ЧМ сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустит турнир.
Сегодня, 23 марта, министерство спорта Белоруссии выпустило сообщение, в котором признало, что представительница сборной Виктория Сафонова была дважды протестирована положительно на коронавирус, снята с соревнований и изолирована. Как говорится в сообщении, также «изолировано ее окружение».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта в Стокгольме (Швеция). Завтра, 24 марта, короткие программы покажут женщины и пары.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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