Туктамышева довольна уровнем организации чемпионата мира в Стокгольме

Фигуристка сборной России Елизавета Туктамышева рассказала об уровне организации чемпионата мира в Стокгольме, который проходит в условиях ограничений из-за пандемии Covid-19.

«На деле все оказалось намного лучше, почти не чувствуешь ничего, только маски постоянно носишь. На льду у нас есть специальные коробочки, куда вещи складываешь, чтобы не контактировать с тренером. Мы были один день на карантине, достаточно быстро выпустили.

У нас здесь есть игровые зоны – организаторы сделали максимально комфортное пребывание в отеле, чтобы было не скучно. Самая любимая моя часть здесь – это столовая, не потому что мы все любим покушать, а потому там огромные окна, которые сразу выходят на главную арену, и можно сидеть в тепле и смотреть фигурное катание. Это очень круто, я безумно довольна всей организацией», – рассказала Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме и завершится 28 марта.