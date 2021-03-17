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Туктамышева показала экипировку сборной России на ЧМ в Швеции. Фото

13:17
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамыешва 17 марта в истории Instagram показала экипировку сборной России на чемпионат мира в шведском Стокгольме.

Форма выполнена в красно-белых цветах без использования национальной символики и надписи «Россия».

В декабре 2020 года CAS частично поддержал вердикт ВАДА по делу о крупных допинговых нарушениях в российском спорте. России запрещено принимать топовые международные соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира до конца декабря 2023 года, а также выступать на главных турнирах в форме с российской символикой и использовать национальный гимн во время официальных церемоний.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 24 по 28 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию

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