Туктамышева показала экипировку сборной России на ЧМ в Швеции. Фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамыешва 17 марта в истории Instagram показала экипировку сборной России на чемпионат мира в шведском Стокгольме.

Форма выполнена в красно-белых цветах без использования национальной символики и надписи «Россия».

В декабре 2020 года CAS частично поддержал вердикт ВАДА по делу о крупных допинговых нарушениях в российском спорте. России запрещено принимать топовые международные соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира до конца декабря 2023 года, а также выступать на главных турнирах в форме с российской символикой и использовать национальный гимн во время официальных церемоний.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 24 по 28 марта.