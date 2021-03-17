Туктамышева эмоционально отреагировала на попадание на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от отбора на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме.

— Это такая радость! — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР). - Я настраивалась на то, что это возможно, что если я откатаю хорошо программы в финале Кубка, это станет реальностью. Но когда это действительно произошло, это было более эмоционально, чем я ожидала.

— Расплакались?

— Ну, нет... Но почти... Но это было сильно.

— После проката произвольной программы в финале Кубка России, наверное, вы уже понимали, что это реальный шанс поехать в Стокгольм?

— Да, да, я думала, что, в принципе, я почти все сделала, но единственно -- сорвала вращение. Но всё равно, пока не узнаешь оценки, не будешь так уверен — разные ситуации бывают. Я была, в принципе, довольна собой. Когда увидела Алексея Мишина, как он откровенно радовался за меня, то подумала: да — скорее всего это случится.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта.