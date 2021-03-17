Туктамышева эмоционально отреагировала на попадание на чемпионат мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от отбора на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме.
— Это такая радость! — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР). - Я настраивалась на то, что это возможно, что если я откатаю хорошо программы в финале Кубка, это станет реальностью. Но когда это действительно произошло, это было более эмоционально, чем я ожидала.
— Расплакались?
— Ну, нет... Но почти... Но это было сильно.
— После проката произвольной программы в финале Кубка России, наверное, вы уже понимали, что это реальный шанс поехать в Стокгольм?
— Да, да, я думала, что, в принципе, я почти все сделала, но единственно -- сорвала вращение. Но всё равно, пока не узнаешь оценки, не будешь так уверен — разные ситуации бывают. Я была, в принципе, довольна собой. Когда увидела Алексея Мишина, как он откровенно радовался за меня, то подумала: да — скорее всего это случится.
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5435-elizaveta-tuktamysheva-kogda-ty-znaesh-chto-est-sorevnovaniya-i-ty-gotovish-sya-k-chempionatu-mira-to-u-tebya-smysl-v-zhizni-poyavlyaetsya.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю