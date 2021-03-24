Тренер группы Мишина ждет предвзятое отношение судей к российским фигуристам на ЧМ

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина в интервью «СЭ» высказала мнение о работе судей на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию, который стартует 24 марта в Стокгольме. От группы Алексея Мишина на турнир поехали три фигуриста — Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева.

— Ожидания такие, что в нынешней накаленной обстановке нашим спортсменам надо проявить дух и характер, собраться. Потому что к нашим все-таки относятся предвзято, это все будет. Надеюсь, девочки покажут свое преимущество, хотя никто зеленый свет им просто так не включит. Кихира составит конкуренцию, и при любой возможности ее будут поддерживать.

— А наших — опускать?

— К Лизе, думаю, при чистом прокате и ее прыжковом наборе, будет хорошее отношение судей. Действительно спортсменка опытная и не только в юном возрасте исполняет такой контент. Сейчас же тенденция, что только маленькие и прыгают. Есть вот это отношение со стороны иностранной прессы, мол, сейчас они все прыгают, а завтра — еще посмотрим. Но хочется, чтобы прыгнули все. Конечно, я особенно болею за Лизу. Она пробилась, завоевала возможность выступать, теперь хочется, чтобы это было достойно.

— Правильно ли я понимаю, что вы предполагаете разный подход судей к Туктамышевой и Щербаковой с Трусовой?

— Делаю вывод из того, что читаю. На месте же никто ни с кем не разговаривает почти, там жесткие меры. Мне кажется, что да, так будет. Все-таки с Лизой это другой разговор — не так, что прыгает девочка в юном возрасте, а потом неизвестность. Как бы выжимают все из спортсмена, а дальше может и на здоровье сказаться, по-всякому. Лиза прошла этот период достойно, вышла из ситуации. И заявляет — пока мне нравится, я буду кататься. Кто ее может сейчас прессинговать, заставлять? Это все идет в удовольствие, каждая тренировка. Но всем девочкам и мальчикам хочется пожелать удачи.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Татьяной Мишиной читайте здесь