Тренер объяснил пять четверых Трусовой психологическим давлением штаба Плющенко на соперников

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина в разговоре с «СЭ» рассказала о психологическом воздействии Александры Трусовой на соперниц на тренировках чемпионата мира по фигурному катанию. Во вторник Трусова исполнила произвольную программу чисто с пятью четверными, чего ей никогда не удавалось на соревнованиях.

— По ходу сезона Щербакова выиграла все соревнования и сейчас была фаворитом. Тренировки меняют этот расклад? Если Трусова делает пять четверных, вряд ли с ней кто-то может конкурировать.

— Пять четверных — однозначный ответ, никто. Но я была на чемпионате России в Челябинске. То, что Аня показала в произвольной, на тренировках она тоже не делала. И падала, и срывы были. Она может, конечно, два четверных сделать, но против пяти... Тем более если Трусова будет делать тройной аксель в короткой. Сложно будет конкурировать.

— Нужно ли Трусовой делать пять, вот вопрос. Пока такой подход заканчивался не совсем удачно.

— Тут зависит от ее формы. На тренировках все-таки делают с паузами, не совсем выкладываясь на вращениях, дорожках. Это разные вещи. Можно просто сделать прыжки под музыку, и все. А можно все сразу и тем самым ошеломить всех.

— Думаете, Трусова и штаб Евгения Плющенко так психологически поддавливают соперников?

— Конечно. На кого-то это сильнее подействует. На ту же Кихиру, не кажется. На Лизу — не думаю, она это все видела. На Щербакову? Я думаю, в любом случае это имеет психологическое воздействие.

Но если Трусова так все исполнит, это какой-то запредельный уровень будет. За гранью понимания возможностей женского организма. Для многих специалистов это до сих пор загадка — четверные во второй половине программы и тому подобное. Она явно в хорошей форме.

(Дмитрий Кузнецов)

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