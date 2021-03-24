ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу, когда выступят россиянки

24 марта стартует чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В среду, в 12.00 начнется женская короткая программа.

Женскую сборную России представят: Анна Щербакова (седьмая разминка, начало — в 17.30), Елизавета Туктамышева (шестая разминка, начало — в 16.38) и Александра Трусова (седьмая разминка, начало — в 17.24).

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию