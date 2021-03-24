ЧМ по фигурному катанию: где смотреть короткую программу, когда выступят россиянки
24 марта стартует чемпионат мира-2021 по фигурному катанию в шведском Стокгольме. В среду, в 12.00 начнется женская короткая программа.
Женскую сборную России представят: Анна Щербакова (седьмая разминка, начало — в 17.30), Елизавета Туктамышева (шестая разминка, начало — в 16.38) и Александра Трусова (седьмая разминка, начало — в 17.24).
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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