«Отношение судей к Туктамышевой будет более лояльным, чем к Трусовой и Щербаковой». Мнение Татьяны Мишиной

Тренер из штаба Алексея Мишина — о чемпионате мира за несколько часов до начала

Первые два дня чемпионата мира по фигурному катанию, которые проходят в формате тренировок, точно не назовешь проходными. По итогам двух дней предстартовые расклады невольно меняются в пользу Александры Трусовой. Во вторник она сделала прогон своей произвольной программы с пятью четверными прыжками — и все чисто. Анна Щербакова, наоборот, выглядит на тренировках неважно, а у организаторов даже были проблемы с тем, чтобы правильно поставить ей музыку.

Конечно, тренировки не всегда отражают реальный расклад сил. О нем мы поговорили с тренером третьей россиянки на чемпионате мира Елизаветы Туктамышевой — заслуженным тренером России Татьяной Мишиной.

Кихиру при любой возможности будут поддерживать

— Татьяна Николаевна, вы остались в Петербурге, но наверняка следите за тренировками на чемпионате мира. Какие ожидания с учетом их результатов, прокатом с пятью четверными от Трусовой?

— Да, только вот увидела про пять четверных Трусовой. Ожидания такие, что в нынешней накаленной обстановке нашим спортсменам надо проявить дух и характер, собраться. Потому что к нашим все-таки относятся предвзято, это все будет. Надеюсь, девочки покажут свое преимущество, хотя никто зеленый свет им просто так не включит. Кихира составит конкуренцию, и при любой возможности ее будут поддерживать.

— А наших — опускать?

— К Лизе, думаю, при чистом прокате и ее прыжковом наборе будет хорошее отношение судей. Действительно, спортсменка опытная и не только в юном возрасте исполняет такой контент. Сейчас же тенденция, что только маленькие и прыгают. Есть вот это отношение со стороны иностранной прессы, мол, сейчас они все прыгают, а завтра — еще посмотрим. Но хочется, чтобы прыгнули все. Конечно, я особенно болею за Лизу. Она пробилась, завоевала возможность выступать, теперь хочется, чтобы это было достойно.

Но если Трусова так все исполнит, это какой-то запредельный уровень будет. За гранью понимания возможностей женского организма. Для многих специалистов это до сих пор загадка — четверные во второй половине программы и тому подобное. Она явно в хорошей форме.

— Правильно ли я понимаю, что вы предполагаете разный подход судей к Туктамышевой и Щербаковой с Трусовой?

— Делаю вывод из того, что читаю. На месте же никто ни с кем не разговаривает почти, там жесткие меры. Мне кажется, что да, так будет. Все-таки с Лизой это другой разговор — не так, что прыгает девочка в юном возрасте, а потом неизвестность. Как бы выжимают все из спортсмена, а дальше может и на здоровье сказаться, по-всякому. Лиза прошла этот период достойно, вышла из ситуации. И заявляет — пока мне нравится, я буду кататься. Кто ее может сейчас прессинговать, заставлять? Это все идет в удовольствие, каждая тренировка. Но всем девочкам и мальчикам хочется пожелать удачи.

— Да, что думаете о других членах сборной?

— Болеем за наших и в танцах, наши однозначно самые красивые. Но там субъективного еще больше, вообще не берусь предсказывать. Пары тоже наши самые-самые, но я мало видела китайцев в этом сезоне. Всем чистых прокатов! Все-таки был большой перерыв, а дома и стены помогают. За рубежом выступать — другое дело, и это отчасти стрессовая ситуация. Это будет влиять. Кто окажется самым стойким — тот выиграет.

Парням будет сложно. Конкуренция очень высокая. Что касается Жени [Семененко], какое место он может занять... Он просто должен прокатать в силу своих возможностей. В первый раз выступать очень сложно. Единственный вариант — собраться и сделать все чисто, это его задача. А Миша [Коляда] - его катание всегда оценивают. Если он соберется и покажет прокат, как на «Гран-при», а лучше идеальный, то его хорошо должны оценить. Про Чена и Ханю мы не говорим, это очень высокий уровень. Но думаю, хорошее отношение будет выражаться и в баллах — но при качественном прокате. Хочется, чтобы был в тройке.

Штаб Плющенко поддавливает конкурентов

— Возвращаясь к девушкам — по ходу сезона Щербакова выиграла все соревнования и сейчас была фаворитом. Тренировки меняют этот расклад? Если Трусова делает пять четверных, вряд ли с ней кто-то может конкурировать.

— Пять четверных — однозначный ответ, никто. Но я была на чемпионате России в Челябинске. То, что Аня показала в произвольной, на тренировках она тоже не делала. И падала, и срывы были. Она может, конечно, два четверных сделать, но против пяти... Тем более если Трусова будет делать тройной аксель в короткой. Сложно будет конкурировать.

— Нужно ли Трусовой делать пять, вот вопрос. Пока такой подход заканчивался не совсем удачно.

— Тут зависит от ее формы. На тренировках все-таки делают с паузами, не совсем выкладываясь на вращениях, дорожках. Это разные вещи. Можно просто сделать прыжки под музыку, и все. А можно все сразу и тем самым ошеломить всех.

— Думаете, Трусова и штаб Евгения Плющенко так психологически поддавливают соперников?

— Конечно. На кого-то это сильнее подействует. На ту же Кихиру, мне кажется. На Лизу — не думаю, она это все видела. На Щербакову? Думаю, в любом случае это имеет психологическое воздействие.

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