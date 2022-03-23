Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира в Монпелье, Хендрикс — вторая

Японская фигуристка Каори Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Монпелье. За выступление она получила 80,32 балла.

Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии, которая без ошибок исполнила короткую программу. Она набрала 75 баллов. Замыкает тройку Мэрайя Белл из США (72,55).

Произвольные программы фигуристки представят 25 марта.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 80,32

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00

3. Мэрайя Белл (США) — 72,55

4. Юй Йонг (Корея) — 72,08

5. Алиса Лю (США) — 71,91

6. Николь Шотт (Германия) — 67,77