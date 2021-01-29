Екатерина Боброва поддержала формирование состава сборной на ЧМ по результатам Кубка России

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в интервью «СЭ» прокомментировала критерии отбора российских фигуристов на чемпионат мира в Швеции.

Ранее президент ФФКР Александр Горшков в интервью «РИА Новости» заявил, что состав будет определен по результатам Кубка России.

— Очень давно существовало это правило, что только чемпион России имеет полное право ехать на чемпионат мира и на чемпионат Европы, а дальше это обсуждается федерацией и тренерским советом. Я считаю, что было принято правильное решение по поводу формирования сборной относительно результатов финала Кубка России и чемпионата России, потому что если принять во внимание, что действующие чемпионы Европы, Синицына и Кацалапов не смогли принять участие в чемпионате России, то у них будет прекрасный шанс, откатав и показав хороший результат на финале кубка России, отобраться в сборную на ЧМ, что очень важно для них и для нашей сборной в том числе. Также и другим спортсменам можно будет как реабилитироваться, так и показать всё, на что они способны на финале Кубка России.

Посмотрим, кто поедет и какое решение примет федерация относительно этого старта, в том числе и по составу наших девочек. Дай Бог, у всех все будет хорошо, без травм и без болезней, все подойдут в хорошей форме и покажут максимум, на что они способны.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в назначенные сроки, несмотря на пандемию, 22-28 марта в Стокгольме. Пока что участие в ЧМ гарантировали победители декабрьского чемпионата России — Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

(Василиса Залесская)