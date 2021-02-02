Плющенко рассказал о работе с фигуристкой Вероникой Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что думает о юной фигуристке своей группы Веронике Жилиной.

«Вероника — очень сильная спортсменка. Но тренироваться мы с ней по сути начали совсем недавно. Поэтому в первую очередь нам пока не хватило времени. Нужно поближе познакомиться, поменять систему подготовки. Мы и с Сашей Трусовой даже меняли систему, чтобы стабилизировать прыжки. У меня совершенно другое видение процесса. У Ники есть четверной лутц, сальхов, тулуп, тройной аксель. Просто нужно ее направить, чтобы это все стабилизировать. И именно над этим мы работаем», — цитирует Плющенко Olympic Channel.

Тренер также отметил, работает над тем, чтобы его фигуристы катались как можно дольше. C 22 по 28 марта состоится чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.