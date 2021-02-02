Плющенко рассказал о работе с фигуристкой Вероникой Жилиной
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что думает о юной фигуристке своей группы Веронике Жилиной.
«Вероника — очень сильная спортсменка. Но тренироваться мы с ней по сути начали совсем недавно. Поэтому в первую очередь нам пока не хватило времени. Нужно поближе познакомиться, поменять систему подготовки. Мы и с Сашей Трусовой даже меняли систему, чтобы стабилизировать прыжки. У меня совершенно другое видение процесса. У Ники есть четверной лутц, сальхов, тулуп, тройной аксель. Просто нужно ее направить, чтобы это все стабилизировать. И именно над этим мы работаем», — цитирует Плющенко Olympic Channel.
Тренер также отметил, работает над тем, чтобы его фигуристы катались как можно дольше. C 22 по 28 марта состоится чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%
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