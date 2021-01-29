Радионова считает справедливыми критерии отбора сборной на ЧМ
Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова прокомментировала «СЭ» новость о том, что окончательный состав сборной России на ЧМ будет сформирован после финала Кубка России.
— Неправильно ставить вопрос, кого бы я хотела видеть на чемпионате мира. В спорте все должно решаться в честной борьбе, нужно отправлять тех, кто заслужил. У каждого, понятно, есть свои фавориты среди фигуристов. Кому-то нравится один, кому-то другой. Я считаю, что ехать на такой важный турнир, как чемпионат мира, нужно по результату предыдущих соревнований, это справедливо.
Конечно, борьба будет упорной. Во всех видах у нас очень сильные спортсмены. Будем с нетерпением ждать окончательных результатов.
Напомним, президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков заявил, что окончательный состав сборной на ЧМ определится после финала Кубка России.
(Владимир Пушкарев)
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