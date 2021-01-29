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Горшков рассказал, когда будет назван состав сборной России ЧМ по фигурному катанию

14:00
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в интервью «РИА Новости» рассказал о критериях отбора участников на чемпионат мира.

«Состав сборной России на чемпионат мира будет определен позже. Произойдет ли это после финала Кубка России? Скорее всего, да», — заявил Горшков.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали себе лишь победители декабрьского чемпионата России — Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин.

29 января Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки в Стокгольме (Швеция) с с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210129/figuristy-1595113549.html

Чемпионат мира по фигурному катанию

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