Горшков рассказал, когда будет назван состав сборной России ЧМ по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в интервью «РИА Новости» рассказал о критериях отбора участников на чемпионат мира.

«Состав сборной России на чемпионат мира будет определен позже. Произойдет ли это после финала Кубка России? Скорее всего, да», — заявил Горшков.

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали себе лишь победители декабрьского чемпионата России — Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин.

29 января Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки в Стокгольме (Швеция) с с 22 по 28 марта.