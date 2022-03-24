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24 марта, 23:47

Американцы Кэйн-Гриббл и Ледюк снялись с произвольной программы на ЧМ после падения партнерши

Американка Кэйн-Гриббл упала и ударилась головой в произвольной программе на ЧМ
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
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Американцы Кэйн-Гриббл и Ледюк снялись с произвольной программы на ЧМ после падения партнерши.
Фото Reuters

Американская фигуристка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, получила травму после падения с параллельного тройного сальхова во время произвольной программы пар на чемпионате мира в Монпелье.

Фигуристка упала с прыжка и ударилась головой об лед. После падения она не могла подняться около минуты. Самостоятельно покинуть лед Эшли не смогла — ее увезли врачи на носилках.

После короткой программы Кэйн-Гриббл и ЛеДюк занимали на турнире второе место. Произвольную программу пара продолжить не смогла — и снялась с соревнований.

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