Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

24 марта, 23:59

Американская пара Книрим и Фрейзер выиграла чемпионат мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Победители набрали 221,09 балла по сумме двух программ.

Вторыми на ЧМ стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55 балла).

Тройку лучших замкнула канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32). Спортсмены встали в пару меньше года назад — в апреле 2021-го. Раньше Джеймс каталась за Францию с Морганом Сипре, а Редфорд выступал с Меган Дюамель.

Отметим, что пара из США впервые за 43 года победила на мировом первенстве. Последний раз, в 1979 году, золото выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 221,09

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 199,55

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 197,32

Фигурное катание
0
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американцы Кэйн-Гриббл и Ледюк снялись с произвольной программы на ЧМ после падения партнерши
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости