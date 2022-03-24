Американская пара Книрим и Фрейзер выиграла чемпионат мира
Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.
Победители набрали 221,09 балла по сумме двух программ.
Вторыми на ЧМ стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55 балла).
Тройку лучших замкнула канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32). Спортсмены встали в пару меньше года назад — в апреле 2021-го. Раньше Джеймс каталась за Францию с Морганом Сипре, а Редфорд выступал с Меган Дюамель.
Отметим, что пара из США впервые за 43 года победила на мировом первенстве. Последний раз, в 1979 году, золото выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.
Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.
Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).
Фигурное катание
Монпелье (Франция)
Чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 221,09
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 199,55
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 197,32