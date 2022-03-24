Американская пара Книрим и Фрейзер выиграла чемпионат мира

Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Победители набрали 221,09 балла по сумме двух программ.

Вторыми на ЧМ стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55 балла).

Тройку лучших замкнула канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32). Спортсмены встали в пару меньше года назад — в апреле 2021-го. Раньше Джеймс каталась за Францию с Морганом Сипре, а Редфорд выступал с Меган Дюамель.

Отметим, что пара из США впервые за 43 года победила на мировом первенстве. Последний раз, в 1979 году, золото выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 221,09

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 199,55

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 197,32