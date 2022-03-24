Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 18:56

ISU отстранил комментаторов из-за оскорблений канадской фигуристки Дюамель

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международный союз конькобежцев (ISU) 24 марта выступил с заявлением по поводу ситуации, которая произошла с канадской фигуристкой Меган Дюамель.

ISU в официальном заявлении сообщил, что отстранил от работы двух комментаторов за оскорбления в адрес олимпийской чемпионки. Ни один из них не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию под эгидой организации.

Во время короткой программы пар на чемпионате мира 2022 года, который проходит во французском Монпелье, два комментатора в прямом эфире YouTube назвали фигуристку «сучкой из Канады», вероятно, не зная о продолжении трансляции.

ISU уже принес извинения Дюамель за «неуместное и неприемлемое» поведение комментаторов.

Сама Дюамель ранее неоднократно выступала с критикой в адрес российских фигуристок.

Меган Дюамель. «Она выглядит болезненной». Канадский тренер атаковал группу Тутберидзе и Щербакову перед чемпионатом мира

Дюамель/ Рэдфорд
3
3
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японец Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира в Монпелье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости