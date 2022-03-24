ISU отстранил комментаторов из-за оскорблений канадской фигуристки Дюамель

Международный союз конькобежцев (ISU) 24 марта выступил с заявлением по поводу ситуации, которая произошла с канадской фигуристкой Меган Дюамель.

ISU в официальном заявлении сообщил, что отстранил от работы двух комментаторов за оскорбления в адрес олимпийской чемпионки. Ни один из них не будет освещать в дальнейшем какие-либо соревнования по фигурному катанию под эгидой организации.

Во время короткой программы пар на чемпионате мира 2022 года, который проходит во французском Монпелье, два комментатора в прямом эфире YouTube назвали фигуристку «сучкой из Канады», вероятно, не зная о продолжении трансляции.

ISU уже принес извинения Дюамель за «неуместное и неприемлемое» поведение комментаторов.

Сама Дюамель ранее неоднократно выступала с критикой в адрес российских фигуристок.