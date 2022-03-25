Американская фигуристка Кэйн-Гриббл выписана из больницы после падения на чемпионате мира

Американская фигуристка Эшли Кэйн-Гриббл была выписана из больницы после падения на чемпионате мира в Монпелье, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.

«Эшли была выписана из больницы и сейчас отдыхает в гостинице. Желаем ей скорейшего и полного выздоровления!» — говорится в сообщении.

Кэйн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, получила травму после падения с параллельного тройного сальхова во время произвольной программы. Она ударилась головой об лед.

Произвольную программу пара продолжить не смогла и снялась с соревнований.