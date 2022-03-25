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Книрим и Фрейзер — о победе на ЧМ: «Мечтали, но не думали, что это реально»

Книрим и Фрейзер поделились эмоциями от победы на чемпионате мира по фигурному катанию
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер поделились эмоциями от победы на чемпионате мира в Монпелье. По сумме двух программ пара набрала 221,09 балла.

Пара из США впервые за 43 года победила на мировом первенстве. Последний раз, в 1979 году, золото выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

«Я всегда об этом мечтала, но даже не думала, что это реально. Это же так сложно! Мы установили рекорд? Это особый момент, я горжусь тем, что мы с Брендоном это сделали», — приводит слова Книрим журналист Джеки Вонг в Twitter.

Фрейзер заявил, что мечтал закончить сезон, выиграв мировое первенство.

«Это невероятно! Я не мог просить о лучшем завершении сезона. Это очень многое для нас значит. Я мечтал об этом».

Вторыми стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (199,55 балла). Тройку замкнула канадская пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд (197,32).

Источник: https://twitter.com/rockerskating
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