Татьяна Тарасова: «Бывало, когда Косторная катала короткую программу с большим вдохновением»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Алены Косторной в короткой программе на чемпионате Европы.

— Браво! Абсолютно сбалансированная прекрасная короткая программа, которую выполнила абсолютно точно, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Бывало, когда она ее катала с большим вдохновением. Статус чемпионата Европы все равно дает нерв, который немного снимает эту легкость. И это было видно только в последней дорожке. Потому что все остальное совершенно идеально.