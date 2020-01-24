ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Татьяна Тарасова: «Бывало, когда Косторная катала короткую программу с большим вдохновением»

18:44
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Алены Косторной в короткой программе на чемпионате Европы.

— Браво! Абсолютно сбалансированная прекрасная короткая программа, которую выполнила абсолютно точно, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Бывало, когда она ее катала с большим вдохновением. Статус чемпионата Европы все равно дает нерв, который немного снимает эту легкость. И это было видно только в последней дорожке. Потому что все остальное совершенно идеально.

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