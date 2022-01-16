Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:09

Степанова поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, поделилась эмоциями, а также поблагодарила тренерский штаб и болельщиков после чемпионата Европы.

«Очень рады осознавать, что мы вместе идем вперед! Спасибо вам, наша команда. Спасибо всем за теплые слова! Спасибо, что вы с нами», — написала Степанова в Instagram.

Публикация от Aleksandra Stepanova (@aleksandrastepanova)

Букин и Степанова за две программы набрали 213,20 балла и заняли второе итоговое место. Пара уступила только другому российскому дуэту — Виктории Синициной и Никите Кацалапову (217,96).

Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова — о серебре чемпионата Европы: «Столько нервов потрачено»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости