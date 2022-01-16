Степанова поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку после чемпионата Европы

Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, поделилась эмоциями, а также поблагодарила тренерский штаб и болельщиков после чемпионата Европы.

«Очень рады осознавать, что мы вместе идем вперед! Спасибо вам, наша команда. Спасибо всем за теплые слова! Спасибо, что вы с нами», — написала Степанова в Instagram.

Букин и Степанова за две программы набрали 213,20 балла и заняли второе итоговое место. Пара уступила только другому российскому дуэту — Виктории Синициной и Никите Кацалапову (217,96).