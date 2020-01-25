ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедестала

20:29
25 января. Грац. Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 января. Грац. Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин (слева направо). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы-2020 в танцах в австрийском Граце. Во время церемонии награждения француженка Габриэлла Пападакис, которая выступала с Гийомом Сизероном, пыталась забраться на первую ступеньку.

Россиянка Александра Степанова не дала француженке встать на первую строчку, слегка оттолкнув ее. Отметим, что пара Гийом/Пападакис заняла второе место. Букин/Степанова — третьи.

По сумме двух программ Синицина и Кацалапов опередили французов всего на 0,14 балла.

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир