Степанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедестала

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы-2020 в танцах в австрийском Граце. Во время церемонии награждения француженка Габриэлла Пападакис, которая выступала с Гийомом Сизероном, пыталась забраться на первую ступеньку.

Россиянка Александра Степанова не дала француженке встать на первую строчку, слегка оттолкнув ее. Отметим, что пара Гийом/Пападакис заняла второе место. Букин/Степанова — третьи.

По сумме двух программ Синицина и Кацалапов опередили французов всего на 0,14 балла.

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла