Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы.

До турнира в Граце четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон выиграли пять чемпионатов Европы подряд.

После короткого танца россияне уступали французам всего 0,05 балла, но в произвольном опередили их на 0,19 балла.

Никита Кацалапов: «Мы просто счастливы»

По сумме двух программ Синицина и Кацалапов опередили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона всего на 0,14 балла.

Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 131,69

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 131,50

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 127,64

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 120,92

5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 118,08

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,93

Итог

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,42

2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220,28

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 211,29

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,58

5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 192,34

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,03

Победный прокат Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы