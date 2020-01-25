Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы! Они опередили Пападакис и Сизерона на 0,14 балла
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере стали чемпионами Европы.
До турнира в Граце четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон выиграли пять чемпионатов Европы подряд.
После короткого танца россияне уступали французам всего 0,05 балла, но в произвольном опередили их на 0,19 балла.
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По сумме двух программ Синицина и Кацалапов опередили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона всего на 0,14 балла.
Третье место заняла еще одна пара из России Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали шестыми.
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 131,69
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 131,50
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 127,64
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 120,92
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 118,08
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 112,93
Итог
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 220,42
2. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 220,28
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 211,29
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 205,58
5. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 192,34
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 188,03
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2019-2020/events/2451_19_2/