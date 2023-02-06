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Сегодня, 09:20

Галлямов рассказал о забавном случае на победном чемпионате Европы-2022

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира и Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов в интервью «СЭ» вспомнил эпизод, который едва не помешал его паре с Анастасией Мишиной выиграть прошлогодний чемпионат Европы.

«Мы были на шестиминутной разминке перед программой. У нас есть определенное количество элементов, которые мы всегда разминаем. Тройной тулуп оставили напоследок. Остается одна минута, и Настя говорит: «Давай сделаем [тройной тулуп]». Я отвечаю: «Какой тулуп? Мы и так уже сколько лет его прыгаем». Почему-то не было желания его повторять. Настя смеется: «Ну ты и халявщик». Вроде бы в шутливой форме, но я призадумался. Долго в подсознании сидела мысль, как бы мне это не аукнулось, вдруг не получится именно этот элемент. Но, слава богу, получилось. Мы стали первыми. Представляю, какой бы получил нагоняй от Насти (смеется)».

По итогам двух программ Мишина и Галлямов набрали 239,82 балла. Второе место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (236,43), третье — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,43).

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. «Современная русская музыка — это фастфуд». Галлямов — о предпочтениях в искусстве, Леброне и любимых фигуристах
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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