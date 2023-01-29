Русский фигурист Самойлов объяснил неудачу на чемпионате Европы сильной болью

Российский фигурист Владимир Самойлов, выступающий за сборную Польши, прокомментировал для «СЭ» итоги чемпионата Европы. После короткой программы бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко шел одним из лидеров на шестом месте в 5,5 балла от медали, но после произвольной откатился на 17-е место.

— Настроение смешанное, на самом деле. Мне очень многие писали со словами поддержки. Я расстроился даже не из-за проката, а потому что у меня собственно прямо перед выходом на лед заболела снова спина, защемило. И я вообще не понимал, как мне доезжать программу. Потому что на шестиминутке начал вкручивать даже элементарные тройные прыжки, и мне было очень тяжело вкрутить. На отталкивании схватывало спину, и чем быстрее вращение, тем было сложнее. То есть на двойном один уровень боли, на тройном еще сильнее , четверной невозможно было вкрутить из-за боли. Я по сути больше переживал из-за спины, хотел показать, что я могу, а в итоге весь прокат боролся с болью и думал, как бы доехать.

Поэтому проехал вообще максимально легкий контент, спина подвела немного. Психология отчасти сказалась. Может, из-за нервов в том числе спина и заболела.

Работаем дальше, как говорится. Теперь буду готовиться к чемпионату мира, как показала Европа и короткая программа, я могу бороться за топ-места. Хотя понятно, что на мире конкуренция выше.

Тренер Ангелина Туренко меня поддержала, польская федерация тоже, в этом смысле все нормально, отношение хорошее, спасибо им за это. Надеюсь, на следующих турнирах не подкачаю, — сказал Самойлов «СЭ».