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Сегодня, 09:53

Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы по фигурному катанию

Мария Гусева
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением об уровне чемпионата Европы-2023, который прошел с 25 по 28 января в Эспоо (Финляндия).

«Что касается чемпионата Европы, будет странно сказать, что он получился супермегасильным, — цитирует ТАСС Медведеву. — Без наших спортсменов ощутимо ниже были баллы, но своя драма, своя радость там была. И по сути, выиграла девочка, которая представляла Грузию, но при этом она тренируется в Санкт-Петербурге, много лет выступала за Россию. Интересно было наблюдать, скажу вот так».

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгения Медведева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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