Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, лидирующие после короткой программы в турнире спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце, отметили, что могли бы откататься более раскрепощенно. За исполнение короткой программы они получили 82,34 балла, установив новый мировой рекорд.

— В прокате присутствовала зажатость, — сказал Козловский. — Однако последний стартовый номер на нас никак не повлиял, это не такой уж и важный момент. — Приятно было видеть на трибунах российских болельщиков, которые создавали для нас домашнюю атмосферу.

— На этом турнире конкуренция была даже ниже, чем на чемпионате России, согласны?

— Это совершенно разные категории. Чемпионат России — это фундаментальный внутренний турнир, а чемпионат Европы — международный старт, где соревнуются уже страны.

— У вас были спады по ходу сезона?

— А вы наш прокат в Финале Гран-при видели? (cмеется) Вот вам и спад. Но посмотрите на девочек, они исполняют сложнейший контент и систематически демонстрируют катание высочайшего уровня. Бывают какие-то маленькие помарочки, но представьте, какой у них верхний порог, если их нижний уровень один из лучших в мире.

Произвольную программу на турнире спортивные пары представят в пятницу 24 января, начиная с 21.00 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)