Cамарин и Алиев заявили по три четверных в произвольную программу на чемпионат Европы. Меньше, чем Трусова

Российский фигурист Александр Самарин заявил три четверных прыжка в произвольную программу на чемпионат Европы, который пройдет в австрийском Граце. Он планирует исполнять четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и одиночные четверной флип и тулуп.

В короткой программе спортсмен заявил свой привычный для текущего сезона контент: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной флип и тройной аксель.

Чемпион России Дмитрий Алиев также планирует начать короткую программу с каскада четверной лутц-тройной тулуп, затем заявлен четверной тулуп и тройной аксель. В произвольной программе фигурист планирует три квада: четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп+тройной тулуп.

Серебряный призер чемпионата России Артур Даниелян запланировал только один четверной прыжок в короткой программе — это четверной сальхов, затем заявлен тройной аксель и каскад тройной лутц+тройной тулуп. В произвольной программе стоит два квада — каскад четверной сальхов+ойлер+тройной сальхов и одичночный четверной сальхов.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 27 января в австрийском Граце. Короткую программу на турнире мужчины представят 22 января в 13:30 по московскому времени.