Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:32

Бестемьянова: «Я в восторге от проката Степановой и Букина»

Бестемьянова высказалась о ритм-танце Степановой и Букина
Виктория Кравченко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала ритм-танец пары Александра Степанова/Иван Букин на чемпионате Европы.

«Я в восторге от проката Степановой и Букина. Мне кажется, они никогда в жизни так здорово не катались. Во всяком случае я под большим впечатлением и счастлива, что это наконец произошло. Они очень близко к первому месту — это радует. Что касается Синициной и Кацалапова, то у них хороший и очень крепкий прокат», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Степанова и Букин заняли второе место и обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4575991-bestemyanova-vostorzhenno-vyskazalas-o-prokate-stepanovoj-i-bukina-v-ritm-tance.html
Александра Степанова
Иван Букин
Наталья Бестемьянова
1
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн произвольной программы мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости