Бестемьянова: «Я в восторге от проката Степановой и Букина»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала ритм-танец пары Александра Степанова/Иван Букин на чемпионате Европы.

«Я в восторге от проката Степановой и Букина. Мне кажется, они никогда в жизни так здорово не катались. Во всяком случае я под большим впечатлением и счастлива, что это наконец произошло. Они очень близко к первому месту — это радует. Что касается Синициной и Кацалапова, то у них хороший и очень крепкий прокат», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Степанова и Букин заняли второе место и обновили личный рекорд, получив за свой прокат 86,45 балла. Победу одержали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.