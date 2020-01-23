Российский фигурист Александр Самарин после неудачного выступления в произвольной программе на чемпионате Европы отметил, что не склонен винить во всем смену ботинок. За ее прокат он получил 145,66 балла и 220,43 в сумме.

— «Бабочка» на тройном риттбергере, что нонсенс и падение с тройного акселя, вот и причина неудачи, — сказал Самарин. — Я хотел бы поблагодарить всех, кто приехал, чтобы поддержать меня и команду, которая продолжает со мной работать и верит в меня. Трудно найти слова... Все понимают, что все это не то. Пока не могу сказать что-то связное. Ботинки? Да, поменяли после Нового года, но это не причина, я же на тренировках все делал и в принципе форма у меня была нормальная. Ботинки я раскатал в принципе, хотя они и не были прям как тапочки. Причина — во мне самом. Позитив по сравнению с короткой программой? Знаете, это словно сравнивать сорта чего-то не очень хорошего. (Екатерина Беспалова)